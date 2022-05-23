«جنح الدلنجات» تأمر باستمرار حبس المتهم بابتزاز طليقته جنسياً

قررت محكمة جنح مستأنف الدلنجات، في محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، رفض الاستئناف المقدم ضد أمر النيابة بحبس المتهم في قضية ابتزاز طليقته جنسياً، في مركز وادي النطرون، وأمرت باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات الجارية بشأن الواقعة.

النيابة توجه 3 اتهامات للمتهم

وقال الدكتور عصام أحمد الحموري، محامي ضحية الابتزاز الإلكتروني والمتخصص في الجرائم الإلكترونية وقضايا الابتزاز الإلكتروني، إن النيابة وجهت للمتهم بابتزار طليقته في مركز وادي النطرون، ثلاث اتهامات، أولها جناية تهديد المجني عليها بإفشاء أمور خادشة، وكان التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمر، والمعاقب عليها بالمادة 327 من قانون العقوبات، التي تصل عقوبتها للسجن 15 سنة.

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وأضاف المحامي أن المتهم يواجه أيضاً تهمة ارتكاب جنحة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بنشر صور لها على موقع «فيسبوك»، والمعاقب عليها بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تصل عقوبتها للحبس 3 سنوات.

كما وجهت تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، والمعاقب عليها بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والتي تصل عقوبتها للحبس 3 سنوات .

النيابة تقيم الدليل ضد المتهم

وأوضح الدكتور عصام الحموري، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تطبق المحكمة عقوبة الجريمة الأشد على المتهم، وهي جناية التهديد، عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات، مشيراً إلى أن النيابة أقامت الدليل ضد المتهم، بتقارير فنية من قسم مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما أثبتت النيابة بالتحقيقات وجود مراسلات مكتوبة وصوتية من الرقم الخاص بالمتهم.

كما أثبتت التحقيقات أن تلك المراسلات تتضمن الجرائم المثارة بالأوراق، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة، وسيتم عرض المتهم على لجنة فنية متخصصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمطابقة صوته مع الرسالة الصوتية المستخلصة من محادثات تطبيق «تليجرام» بين المجني عليها والمتهم.

وأمرت نيابة الدلنجات الجزئية، في وقت سابق، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات بالدلنجات، أمر باستمرار حبسه.

وشهد مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، واقعة قيام شاب بابتزار طليقته، من خلال نشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك من أجل التشهير بها.

وأشارت المجني عليها، خلال بث مباشر أجرته «الوطن»، إلى أنها انفصلت عن المتهم قبل إتمام زواجهما، وأضافت أنه قام بنشر صورها، كما حاول ابتزازها، حيث طلب منها التخلي عن نشر صورها، مقابل إقامة علاقة معها.

وتابعت أنه وجه لها العديد من الرسائل، حيث راودها عن نفسها، إلا أنها أبت ذلك، كما تضمنت الرسائل العديد من التهديدات، مضيفةً أنها حررت محضراً بالواقعة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.