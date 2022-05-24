حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 24-5-2022 عاطفيا ومهنيا

الشخصية القوية الحازمة، أهم ما يميز مولود برج الجدي، ويتمسك دائما بموقفه وأرائه، ويقنع غيره بها، ويؤثر بهم بقوة شخصيته ودفاع عن معتقداته بثبات، وبكل ما أوتي من قوة، وعلى المستوى المهني والعائلي الشخصي، فإن مولود هذا البرج يتحمل المسئولية كثيرا، ويقدرها ويرتبط بعائلته وأهله ولا يتأخر عن تلبية مطالبهم أبدا، كما أنه يفضّل الأماكن الهادئة، ويحب الهدوء والاستقرار ورغم ذلك فإنه لا يفضّل الزواج في مرحلة عمريّة صغيرة وذلك نظراً لتفكيرهم المُتّصف بالعمق اتجاه الأمور التي تتعلّق بحياتهم.

صفات مواليد برج الجدي

ومن ضمن صفات برج الجدي، التزامهم في المواعيد والدقة بها فيقدرون قيمة الوقت كثيرا، كما يحب الأعمال اليدويّة التي تحتاج لدقّة شديدة، إلى جانب الأعمال القياديّة، ويتحلى مولود هذا البرج بالصبر والطّموح العالي، وعلى المستوى الشخصي فهو مخلص ومحب للمقربين منه، ويعد من أفضل الأصدقاء التي يمكن أن تجدهم في وقت الحاجّة، ومن دون انتظاره لأي مقابل.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

يتقرن القمر بنبتون في منزل العلاقات اليوم، وهذا يساعدك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر اليوم في المحيطين بك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، إن اليوم تحاول تقوية علاقاتك، وتحقق توافقا، كما تخوض جدال عائلي، الهدف منه التعاون والتكامل مع المقربين منك.