لميس للمواطنين: «بلاش إهدار للمياه.. والحرب الروسية أعادتنا للأرض»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، عن حصة مصر من المياه الثابتة منذ عهد محمد علي من مياه النيل وإقدام مصر على تنويع المصادر عبر المشروع العملاق الذي يعتمد على المياه الجوفية ومعالجة المياه الثلاثية دون إهدار لمياه الني، أمر مهم جداً ورسالة مهمة ليست فقط للمصريين، ولكن بل للعالم أجمع.

زيادة الرقعة الزراعية

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «ما تفعله مصر من تنويع مصادرها في المياه مهم، حصتنا ثابتة وأعدادنا بتزيد وفي نفس الوقت لو عاوزين نحقق أمن مصر القومي الغذائي لازم نزيد الرقعة الزراعية وإحنا كلنا فاهمين إننا فجأة بقينا تحت سندان ومقصلة الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إحنا عندنا أزمة والأزمة علمتنا إننا نرجع للأرض ودي أهمية الأولويات».

أهمية الزراعة

وتابعت مقدمة برنامج كلمة أخيرة، أن الزراعة قطاع مهم والمشغل الأكبر وتحقيق الأمن الغذائي، ووجهت رسالة للمصريين قائلة: «الموضوع ده مهم، حافظوا على المياه وبلاش إهدار بداية من المواطن العادي في البيت اللي بيفتح الحنفية ويسبها واللي بيغسل عربيته بالخرطوم في الشارع حتى المزارع اللي لازم يتحول للري الحديث وده مشروع الدولة مهتمة بيه وبتقدم فرص للفلاح في هذا الصدد، وكلام الرئيس اليوم رسالة لينا كلنا ولازم نحافظ على كل قطرة مياه».