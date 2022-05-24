ارتفاع إصابات «كورونا» حول العالم إلى 528.2 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم، 528 مليونًا و254 ألف و393 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و301 ألف و719 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 498 مليونا و566 ألفا 863 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 26344 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 43 إصابة وافدة من الخارج ، و19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17993985 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 24006 حالات وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

«86.9 %» من سكان كوريا الجنوبية تلقوا التطعيمات الكاملة

وأعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، أن 44.57 مليون، أو 86.9% من السكان، أكملوا التطعيمات الكاملة بجرعتين، مشيرة إلى تلقي 33.26 مليون، أو 64.8%، جرعاتهم المعززة الأولى و3.8 مليون شخص حصلوا على جرعاتهم المعززة الثانية.

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، تسجيل 141 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الاثنين، بينها 58 حالة في «شنجهاي»، و41 حالة في «بكين»، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

خروج 474 مصابًا من المستشفيات الصينية بعد تعافيهم من «كورونا»

وأشارت اللجنة الصينية في تقرير يومي، إن 474 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي، أمس الاثنين، ليرتفع الإجمالي إلى 214308 حالة.

وكانت لجنة الصحة المحلية في «شنجهاي» الواقعة شرقي الصين، أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن المدينة سجلت 58 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، و422 حالة بدون أعراض، أمس الاثنين.

وفي وقت سابق، سجلت «بكين»، 41 حالة إصابة محلية بـ الفيروس، و7 حالات محلية بدون أعراض، فيما خرج 39 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم، وفقا لما ذكرته النسخة الإنجليزية من وكالة «شينخوا».