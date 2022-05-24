التضامن تحدد 4 بنوك لسداد اشتراكات رحلة حج الجمعيات الأهلية.. تعرف عليها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قبول سداد رسوم اشتراك رحلة حج الجمعيات الأهلية، بدء من أمس الإثنين الموافق 23 مايو 2022، لافتة إلى أن ذلك يتم بإيداع بمبلغ87 ألف جنيه في أي من بنوك «الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة أو البريد المصري»، مشيرة إلى أن ذلك يتم عن طريق بطاقة الرقم القومي للحاج.

اختيار عضو احتياطي حال عدم السداد في الموعد المحدد

وناشدت التضامن الحجاج بالسداد النقدي فقط، وعدم إجراء التحويلات النقدية، بحد أقصى أسبوع، لافتة إلى أنه سيتم تصعيد العضو الاحتياطي وفقا للترتيب القرعة تلقائيا في حالة عدم سداد العضو الأساسي المبلغ المحدد.

تحديد سعر تذكرة الطيران هذا الأسبوع

من جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس أمناء المؤسسة القومية للحج حدد تكلفة برنامج رحلة الحج هذا العام غير شاملة سعر تذكرة الطيران، لافتة إلى تحديدها خلال هذا الأسبوع من قبل شركة مصر للطيران، لافتة إلى اختيار مشرف لكل 44 حاجا من أصحاب الخبرات الإشرافية الذين اجتازوا الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية.

اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17 ألف

وأوضحت القباج أنه تم اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17 ألف و500 مواطن سجلوا طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية.

وحددت وزارة التضامن المستندات المطلوبة من الفائزين كالتالي:

- 10 صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس «4 × 6»، 80% من مساحة الوجه داخل مظروف.

- فيش جنائي مميكن موجه للحج.

- استخراج شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح.

- يشترط تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة سُحبت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

- شهادة طبية من مستشفى حكومي معتمدة بخاتم النسر.

- تقديم شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات «لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW 135، لقاح الحمي الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات».