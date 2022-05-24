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المفوضية الأوروبية تخطط لتوجيه الأصول الروسية لإعمار أوكرانيا

كتب:

شيماء عادل
09:57 ص | الثلاثاء 24 مايو 2022
الدمار الذي خلفته الحرب الروسية في أوكرانيا - أرشيفية

الدمار الذي خلفته الحرب الروسية في أوكرانيا - أرشيفية

أفاد موقع قناة العربية في نبأ عاجل عنه قبل قليل، إعلان المفوضية الأوروبية أنّها تبحث قانونيا توجيه الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا. 

الأزمة الروسية الأوكرانية

وكانت دول الاتحاد الأوروبي أعلنت من قبل، أنّها تدرس توجيه الأصول الروسية المجمدة في عدة دول أوروبية إلى أوكرانيا، لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد، على خلفية الدمار الناتج عن العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا، والتي بدأت في فبراير الماضي، وما زالت مستمرة حتى الآن. 

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