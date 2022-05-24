ضبط 13 منشأة طبية خاصة غير مرخصة في البحيرة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بإدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز و‘يتاي البارود حملة مكبرة.

ضبط 13 منشأة طبية تعمل دون ترخيص

أسفرت الحملات بالمرور على عدد 23 منشأة طبية خاصة، عن ضبط 13 منشأة طبية خاصة ما بين عيادات مختلفة التخصصات ومعامل تدار دون الحصول على ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

محافظ البحيرة يؤكد استمرار الحملات

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة أخرى في شبراخيت

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت أمس حملة رقابية على المؤسسات الحكومية، أسفرت عن إحالة 5 عمال للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة حملة رقابية على عدد من المؤسسات الحكومية، أسفرت عن إحالة 7 عاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل في مواعيده الرسمية.

وفي السياق ذاته نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص حملة رقابية، أسفرت عن إحالة 8 عاملين بالوحدات الصحية إلى التحقيق لتركهم العمل دون المواعيد المحددة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.