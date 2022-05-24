ضبط طالب بـ«حشيش وبانجو» في لجنة امتحان بجامعة المنصورة

ضبط الأمن الإداري بكلية الآداب في جامعة المنصورة، طالبًا في أثناء أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني وبحوزته لفافة بانجو وقطعة حشيش، وذلك أثناء ضبط مراقب اللجنة الطالب بمحاولة غش، إلا أنه بتفتيشه عُثر بحوزته على المواد المخدرة، وجرى تحويلة إلى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية لتحرير المحضر اللازم ضد واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط الطالب أثناء محاولة غش

وجري ضبط الطالب «مصطفى ع. ع»، 20 سنة طالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة المنصورة ومقيم بقرية منشأة بسنديلة مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، في أثناء امتحان في برنامج المساحة والخرائط بمعرفة مراقب اللجنة، أثناء قيام الطالب بمحاولة غش أثناء الامتحان.

تفتيش وقائي يكشف وجود مواد مخدرة بحوزة الطالب

وباستدعاء الأمن الإداري بالكلية للتعامل مع الطالب وبتفتيشه وقائيًا للبحث عن «برشام للغش» أو هاتف محمول عثروا بحوزته على لفافة من البانجو المخدر طولها حوالي 20 سم، وقطر 6 سم، و قطعتين من جوهر الحشيش المخدر واحدة كبيرة وأخرى صغيرة الحجم.

وبالعرض على رئيس جامعة المنصورة، وجه بسرعة عمل مذكرة والعرض على قسم شرطة أول المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير محضر ضد الطالب بقسم أول المنصورة

وتبلغ لمأمور قسم شرطة اول المنصورة، من إدارة الأمن الإداري بجامعة المنصورة، بضبط الطالب بمواد مخدرة داخل لجنة الامتحان، وجرى القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض علي النيابة العامة.

وأقر الطالب، في محضر التحقيقات، بقسم شرطة اول المنصورة، بملكيته للمضبوطات بغرض التعاطي، وأنه اشتري البانجو بحوالي 200 جنيه، والحشيش بمبلغ 400 جنيه، وتبقى بحوزته مبلغ 450 جنيهًا.