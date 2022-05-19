إصابة 5 من عائلة واحدة في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء ببلقاس

أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة في قرية «بسنديلة»، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، إثر نشوب مشاجرة فيما بينهم اليوم الخميس، استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وذلك لوجود خلافات سابقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبين إصابتهم بجروح قطعية وكسور متنوعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين أفراد عائلة ببلقاس

تبلغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والنارية في قرية «بسنديلة»، دائرة المركز، ووقوع مصابين بين أشخاص من أسرة واحدة، تم نقلهم بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي.

حالات المصابين في مستشفى بلقاس المركزي

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز بلقاس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: «حسن أ.»، بجرح قطعي في الرأس وكسر في الذراع، ويحتاج لعملية التئام العظام وزرع مسامير طبية، و«محمد أ.»، بجرح قطعي في الرأس ويحتاج إلى 17 غرزة طبية، بالإضافة إلى وجود كسر في الذراع، ويحتاج لعملية زرع مسامير طبية، و«علي أ. م.»، مصاباً بجرح قطعي في الرأس وقطع في أصبع اليد اليسري، و«سماح ع. م.»، مصابة بجرح قطعي في الوجه، و«أميرة م.»، مصابة بكدمات في الجسم والوجه.

وتبين من التحريات أن سبب المشاجرة يرجع إلى خلافات سابقة فيما بينهم، وتجددت الاشتباكات اليوم الخميس، مما تسبب في إحداث الإصابات الموصوفة بكل منهم، وبمواجهتهم في محضر التحقيقات، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 6384 لسنة 2022، جنح مركز بلقاس، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.