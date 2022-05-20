العثور على رضيعة أسفل عقار سكني بالدقهلية.. علاقة آثمة وراء الواقعة

كشف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، غموض العثور على طفلة لقيطة ملقاة أمام سلم أحد العقارات السكنية بالمدينة، ليتبين قيام الأم بمعاونة حماتها في التخلص من الطفل بإلقائه لكونها متعددة العلاقات الآثمة وعدم معرفتها والد الطفلة، وحملت من أحد الأشخاص لا تعلمه، وذلك بعد دخول زوجها السجن في قضية سرقة.

العثور على الطفلة أمام أحد العقارات

تبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا من الأهالي، بالعثور على طفلة «مكتملة النمو» ملفوفة في قطعة قماش وملقى بها أمام سلم أحد العقارات، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود طفلة بصحة جيدة «مربوطة الحبل السري» وملقى بها على سلم عقار.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، وبالفحص والتحري تبين أن والدة الطفلة تدعى «جميلة م. ع»، 27 عامًا، ربة منزل، مقيمة قرية كفر شحاتة مركز كفر سعد محافظة دمياط.

اعتراف والدة الطفلة بإلقائها بمساعدة حماتها

وبتقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بإلقائها نجلتها بمعاونة حماتها وتدعى «سمية ا»، 59 عامًا، ومقيمة بذات العنوان، وأقرت المتهمة في محضر التحقيقات، أنها حملت سفاحا من أحد الأشخاص «لا تعلمه» لتعدد علاقتها غير شرعية، وقامت بوضع الطفلة بمستشفى كفر سعد المركزي محافظة دمياط، وقامت بالاستعانة بالمتهمة الثانية «حماتها»، واشتركت معها في وضع الطفلة مكان العثور.

وعللت المتهمة ذلك بتعدد علاقتها المشبوهة بعدة رجال، وذلك لحاجتها للمال نظرا لسابقة ضبط زوجها بقضية سرقة بالإكراه، والصادر بحقه حكمًا بالسجن 4 سنوات، وحاليا يقضي العقوبة بسجن جمصة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.