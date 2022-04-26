نظام سداد وحدات الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد.. تقسيط على 30 سنة وفائدة 3%

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن طرح عدد من الوحدات السكنية، للمواطنين من متوسطي الدخل، داخل مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بتقسيط 30 سنة، وفائدة 3%، وهي وحدات جاهزة للتسليم الفوري.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، نظام سداد وحدات الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد لمتوسطي الدخل، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

1- نظام سداد وحدات الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد لمتوسطي الدخل

- يبدأ نظام سداد وحدات الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد لمتوسطي الدخل، ضمن مشروع «درة الوادي»، بسداد قيمة مقدم جدية الحجز، وهي 20 ألف جنيه.

- سداد المصاريف الإدارية وقيمتها 405 جنيه، وذلك عند شراء كراسة الشروط، من خلال مكاتب البريد المميكنة، بمحافظة الوادى الجديد.

- وعند فوز العميل بالوحدة السكنية، لمطابقته الشروط، يجرى سداد 15% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية، لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

- وتعد وحدات الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد لمتوسطي الدخل، داخل مشروع «درة الوادي»، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة 3%، وتقسيط يصل إلى 30 سنة، كحد أقصى.

2- مواعيد حجز وحدات الطرح الجديد لمتوسطي الدخل

- تبدأ فترة حجز وحدات الطرح الجديد، للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، من يوم الإثنين الموافق 9 مايو 2022 وحتى الأربعاء 11 مايو 2022 «للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط».

- تستكمل فترة الحجز من يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 حتى الخميس 26 مايو 2022 لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

3- حدود الدخل لحجز وحدات الطرح الجديد لمتوسطي الدخل

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه شهريًا للفرد.

بينما يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل، لشقق «الإسكان» بالطرح الجديد، 14 ألف جنيه شهريًا للأسرة.