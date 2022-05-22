فرنسا وأمريكا تدعمان انضمام فنلندا والسويد للناتو

قالت الخارجية الأمريكية، إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية يدعمان مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الناتو، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

انضمام فنلندا والسويد للناتو

وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السويد وفنلندا، إلى التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية التي تقاتل أنقرة قبل أن يدعم عضويتهما في التحالف العسكري.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، لزعماء السويد وفنلندا إنه يعرقل محاولتهما الانضمام إلى الناتو ما لم يوقفا دعمهما للجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي لتركيا.

وقدمت الدولتان هذا الأسبوع، طلبًا رسميًا للانضمام إلى التحالف العسكري، ناهية موقفها المحايد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وأثارت هذه الخطوة تهديدًا من جانب تركيا بالاعتراض على انضمامها، حيث تتطلب عضوية الناتو موافقة جميع الأعضاء الثلاثين الحاليين.