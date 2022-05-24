التحقيق مع غادة إبراهيم في نقابة الممثلين لليوم الثاني: ممنوعة من الكلام

تغيبت الفنانة غادة إبراهيم، عن عزاء الفنان سمير صبري، أمس، بسبب توجهها إلى نقابة المهن التمثيلية، من أجل الخضوع للتحقيق، بعد قرار وقفها عن مزاولة مهنة الفن، حتى مثولها للتحقيق، بشأن أزمتها مع الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، التي شهدها محيط مسجد الشرطة، خلال جنازة الفنان القدير سمير صبري.

غادة إبراهيم تخضع للتحقيق الثاني

أكدت غادة إبراهيم، في تصريح لـ«الوطن»، تواصل التحقيق معها في نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، بعد أن التحقيق معاها أمس، لمدة تزيد عن 4 ساعات، مشيرة إلى أنها ممنوعة من الحديث حول الواقعة، في الوقت الحالي، لحين الانتهاء من التحقيقات كاملة.

محاولة اللحاق بعزاء سمير صبري

حاولت غادة، اللحاق بعزاء سمير صبري، الذي أقيم مساء أمس، إذ كانت تجمعها بالفنان الراحل علاقة صداقة قوية، لكنها لم تنجح، موضحة أن السبب وراء غيابها يرجع إلى ازدحام الطرق، إذ شعرت بالقلق من ألا تصل إلى النقابة في ميعاد التحقيق.

بوسي شلبي ترفض التعليق

رفضت بوسي شلبي، التعليق على الأزمة بشكل قاطع، بينما قالت إلهام شاهين، بعدما ذكرت غادة إبراهيم، اسمها في تصريحات تليفزيونية، إنها لم تكن موجودة، ولم تشهد الواقعة، وأنها ركبت سيارتها، وذهبت إلى منزلها، ولم تشاهد الأتوبيس الذي نقل الفنانين من القاهرة إلى الإسكندرية، متابعة: «أي حد عايز يطلع تريند، لازم يذكر اسمي بعد اسمه».

سبب أزمة غادة إبراهيم وإلهام شاهين

بدأت أزمة الفنانة غادة إبراهيم، خلال تواجدها في تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري، حينما توجهت إليها سيدة، وقالت لها إنه لا يسمح لها باستقلال الأتوبيس الخاص بالفنانين، المسافرين للإسكندرية، لدفن الجثمان، ما جعلها تخرج وتهاجم بقوة في تصريحات تلفزيونية الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، وإثر تداول تلك الفيديوهات، تقرر التحقيق معها في النقابة.