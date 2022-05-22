«التعليم» تكشف حقيقة الرابط المتداول لورق مفاهيم الثانوية العامة: «هنزله في وقته»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رابطاً إلكترونياً على أنها هي رابط تحميل كتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022 والذي أعلن عنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رغم أن الرابط به ورق المفاهيم الخاص بالشعبيتن العلمية والأدبية للعام الماضي وليس العام الحالي.

وقال محسن عبدالعزيز، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تنشر رابط خاص بمفاهيم الصف الثالث الثانوي حتى الآن، مؤكداً في تصريحات له على جروب «تعليمنا الجديد» عبر تطبيق «واتس آب»، أنه الإعلان عن الرابط في حينه.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، أكد أنه سيتم إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقمياً يوم الخميس المقبل الموافق 26 مايو الجاري لطلاب الثالث الثانوي، موضحاً أن المجدل الأول هو لطلاب شعبة علمي علوم والثاني لطلاب شعبة علمي رياضة والثالث لطلاب الشعبة الأدبية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أنه سيتم توفير المجلدات بصورتين «BDF+ Ebook» كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل وسوف تطبعها الوزارة وتوزعها على الطلاب أثناء الامتحانات.