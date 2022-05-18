يبحث الآلاف من أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي عبر محرك البحث «جوجل»، عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، وكيفية الحصول عليها.

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 خلال ساعات

وأوضحت العديد من المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية أنه تم تصحيح مواد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وجاري المراجعة النهائية ورصد الدرجات وتقديرها، لإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 خلال ساعات، بالألوان وليس الدرجات، مؤكدة أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي مشكلات أو معوقات تؤثر على سيرها.

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالألوان

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أنّ نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 ستكون بالألوان وليس الدرجات، حيث يكون هناك 4 ألوان تعبر عن مستوى الطالب، في الاختبارات، كما يلي:

- الأزرق.. يشير إلى أنّ الطالب حصل على درجات من (85 إلى 100) درجة.

- الأخضر.. يوضح أنّ الطالب حصل على درجة تبدأ من (65 لأقل من 85) درجة.

- الأصفر.. يشير إلى أنّ المتعلم حصل على درجات من (50 لأقل من 65) درجة.

4- الأحمر.. يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم ودرجته (من 1 لأقل من 50).

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، ستعلن لكل إدارة تعليمية على حدة، فور الانتهاء من تجهيزها بعد انتهاء أعمال التصحيح، ومراجعتها ورصدها، وذلك لكي تعلن بنظام التقديرات وليس الدرجات، منوهة إلى أن الوزارة لم ترصد أي شكاوى من قبل الطلاب خلال سير الامتحانات، وأن جميع أسئلة الامتحانات، جاءت في مستوى الطالب المتوسط.