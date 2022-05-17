موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 في الإسكندرية

يترقب أولياء أمور الإسكندرية، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022، في الإسكندرية، للتعرف على مدى الإنجاز الذي حققه أبنائهم، خاصة مع تفاوت ردود أفعال التلاميذ، بشأن صعوبة وسهولة الامتحانات.

موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالإسكندرية

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه من المقرر ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 في المحافظة، الأسبوع المقبل، حيث ما زالت حتى الآن أعمال الكنترول مستمرة في جميع مدارس الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، من أجل إعلان النتيجة خلال الأسبوع المقبل.

إعلان النتيجة فور انتهاء عمليات التصحيح

وأَضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه فور الانتهاء من عملية التصحيح والرصد والتجميع، سيتم إعلان نتائج الامتحانات، لافتا إلى أنه وفقا للمؤشرات، فإن الإعلان سيكون خلال الأسبوع المقبل، في جميع الادارات التعليمية بالمحافظة، مؤكدا أن المديرية ملتزمة بكل تعليمات الوزارة، وأنه لم تأت أي شكاوى من الطلاب خلال الامتحانات.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أكد أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وضعت من بنك الأسئلة المعد من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام به.

وأوضح شوقي، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ورقيا في المدارس، وتم وضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية، التي حددتها وزارة التربية والتعليم، علي جميع الإدارات التعليمية، ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب، حول نوعية الأسئلة أو جودة طباعة ورق الأسئلة، لافتا إلى أن الإجابة على الامتحانات في نفس ورقة الأسئلة.