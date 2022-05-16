نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022.. رابط وخطوات الاستعلام

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي عبر محرك البحث «جوجل»، عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، وكيفية الحصول عليها.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 تعلن بعد ساعات

وأكدت العديد من المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، انتهاء تصحيح مواد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وتقدير الدرجات، لإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي مشكلات أو معوقات تؤثر على سيرها.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، كما يلي:

1- الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط.

2- إدخال المرحلة الدراسية.

3- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب ورقم الجلوس.

4- إدخال البيانات اللازمة.

5- يضغط المستعلم على عرض النتيجة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بالألوان

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان عنها، أنّ نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 ستكون بالألوان، حيث يكون هناك 4 ألوان تعبر عن مستوى الطالب، في الاختبارات، كما يلي:

1- اللون الأزرق.. يوضح أنّ الطالب حصل على درجات من (85 إلى 100) درجة.

2- اللون الأخضر.. يشير إلى أنّ الطالب حصل على درجة تبدأ من (65 لأقل من 85) درجة.

3- اللون الأصفر.. يوضح أنّ المتعلم حصل على درجات من (50 لأقل من 65) درجة.

4- اللون الأحمر.. يشير إلى أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم ودرجته (من 1 لأقل من 50).