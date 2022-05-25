اليوم.. طلاب أولى ثانوي يختتمون امتحانات نهاية العام بالأحياء

يختتم طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، بأداء امتحان الأحياء ورقياً والكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة ومجهزة تكنولوجيا بالمدارس.

يبدأ الامتحان الورقي لطلاب أولي ثانوي الفترة الصباحية التي تعقد بالمدارس المجهزة في الساعة الثامنة صباحاً ولمدة نصف ساعة، وتبدأ الفترة الثانية ويكون الامتحان فيها إلكترونيا (أسئلة الاختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية التاسعة إلا ربع ويستمر لمدة ساعة.

وتبدأ الفترة المسائية لطلاب أولى ثانوي بالمدارس غير المجهزة ويلحق الطلاب بها بمدارس مجهزة، الساعة الحادية عشر ظهراً ويستمر حتي الساعة الواحدة إلا ربع ظهراً.

تسليم ورقة المفاهيم الأحياء لطلاب أولى ثانوي بداية الامتحان

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي، ورقة المفاهيم مع بداية الامتحانات أثناء توزيع ورق الأسئة، مؤكدا على السماح للطلاب بالكتابة على ورق المفاهيم والكتابة عليه كمسودة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على منع دخول التليفون المحمول أو أي أجهزة سمعية مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية، مؤكدة أنه في حالة ضبط أي طالب باصطحابه سيتم تطبيق عقوبات صارمة وفقاً لقانون مكافحة الغش.

مواصفات الأسئلة المقالية لمادة الأحياء لأولى ثانوي

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مواصفات الأسئلة المقالية لمادة الأحياء للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:-

- عدد أسئلة امتحان الأحياء 3 أسئلة.

- الدرجة الكلية لامتحان الأحياء 6 درجات.

- تخصيص سؤال على المستوى المعرفي (الفهم) بدرجتين على الباب الثالث توارث الصفات وناتج التعليم التي سيتم قياسها يشرح دور الكروموسومات الجنسية في تحديد جنس الجنين.

- تخصيص سؤال على المستوى المعرفي (التطبيق) بدرجتين على الباب الثالث توريث البصمات وناتج التعلم يميز بين بعض الحالات الكروموسومية الشاذة في الإنسان.

- تخصيص سؤال على المستوى المعرفي (التطبيق) بدرجتين على الباب الرابع تصنيف الكائنات الحية ويكون ناتج التعلم يشرح الخصائص المميزة للممالك الخمس الشعب والطوائف للكائنات الحية.