«السياحة» توضح اشتراطات تنفيذ تأشيرات حج الفرادى للمواطنين المصريين

تساؤلات عديدة تدور داخل الشارع المصري عن آلية تعامل المواطن مع تأشيرة الحج التي تحصل عليها من بعض الجهات السعودية أو ما تعرف بتأشيرة المجاملة أو الفرادى وكيفية سفر الحاصل على تلك التأشيرة لأداء مناسك الحج، مصدر بوزارة السياحة كشف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجب على الحاصل على تلك التأشيرة الذهاب لشركة سياحة لتنظم له برنامج الحج، حيث إن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها وفقا لضوابط الحج تنظيم تأشيرة المجاملة أو الفرادى.

اشتراطات تنفيذ تأشيرة حج «الفرادى» أو المجاملة

وأضاف المصدر أن وزارة السياحة والآثار حددت العديد من الاشتراطات يجب على شركات السياحة الراغبة في تنفيذ تأشيرات حج الفرادى أو المجاملة الالتزام بها وهي تجهيز برنامج حج من البرامج التي تم اعتمادها من قبل الوزارة، مع تحميل المستندات الخاصة بتوفير كل الخدمات للحاج مثل (عقد السكن والطوافة وخدمات النقل) وتحميل المستندات الخاصة بتلك التعاقدات على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة حتى يتم إبلاغ السلطات السعودية بها وفقا للتعليمات الصادرة منها، والالتزام بالإجراءات ذاتها المقررة في تحديد الالتزامات المالية عند التعاقد مع الحاج.

اشتراطات تنفيذ رحلات لحجاج الهيئات

وأشار المصدر إلى أن وزارة السياحة والآثار حددت أيضا بعض الاشتراطات يجب على شركات السياحة الراغبة في تنفيذ التأشيرات الخاصة بالهيئات والنقابات وبعض الجهات الحكومية الالتزام بها لعل أهمها:

1- أن تلتزم الشركة السياحية بتنفيذ هذه التأشيرة وفقا للبرنامج المقدم منها إلى الوزارة شريطة أن تكون خدمات الطوافة لهذه التأشيرة 5 نجوم.

2- تقوم الشركة بتحميل المستندات الخاصة بتنظيم هذا البرنامج مثل (عقد السكن والطوافة وخدمات النقل) على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة حتى يتم إبلاغ السلطات السعودية بها وفقا للتعليمات الصادرة منها.

3- أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقا وضوابط السكن المعتمد من وزارةالسياحة وفقا لكل مستوى وبما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية المقررة في هذا الشأن شريطة توفير مشرف من مشرفى الشركة المنفذة أو خصما من حصة الهيئة المنفذ لها وبما يتفق والشروط المقررة بضوابط المشرفين.