يوسف دندش بعد عودة شيرين لـ حسام حبيب: «هي عارفة مصلحتها فين»

علق منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، على أنباء عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب، وذلك بعد مرور نحو 3 أشهر من تصريحاته الأولى بشأن عودتهما مُجددًا بعد أسابيع من الانفصال، إلا أنه تعرض لهجومٍ شديد آنذاك.

لن أخوض في أمورهما الشخصية بعد

وقال يوسف دندش، لـ«الوطن»، إنّ «شيرين وحسام، شخصان راشدان، ويعرفان مصلحتهما ومصلحة عائلتهما، ولن أسمح لنفسي اليوم الخوض في أمور شخصية تخصهما»، متابعًا «تحية قلبية لهما، ويارب يبقوا سوى طول العمر».

وأعرب منظم الحفلات الشهير، عن آماله بأنّ تعيش الفنانة شيرين عبد الوهاب، في حالة من السعادة الدائمة، قائلًا: «أتمنى لها من كل قلبي السعادة والتوفيق في كل خياراتها».

تفاصيل عودة شيرين وحسام حبيب في فبراير الماضي

وكان يوسف دندش، قد آثار جدلًا واسعًا في شهر فبراير الماضي، عندما فجر مفاجأة للجمهور، بشأن عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب، بعد أسابيع قليلة من انفصالهما، حيث قال في تصريحاتٍ تليفزيونية آنذاك «اليوم كلمتني شيرين وعزمتني وأنا لبيت الدعوة وشيرين وحسام أصدقائي، وعلى مستوى الشغل وعلى المستوى الشخصي بحترمهم وبقدرهم».

وسرعان ما خرجت شيرين عبد الوهاب، لتنفي أنباء عودتها لـ حسام حبيب، حيث قالت في بيانٍ صحفي وقتها «تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة».