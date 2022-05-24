تأكيدا لانفراد «الوطن».. تفاصيل عودة شيرين لـ حسام حبيب

أكد الفنان حسام حبيب فى تحقيقات النيابة، اليوم، انفراد «الوطن» الذي نُشر نهاية شهر فبراير الماضي، عن عودتهما لبعضهما البعض بعد أقل من شهر من انفصالهما.

محامي حسام حبيب: موكلي عاد لـ شيرين بعد أسبوعين من الانفصال

المحامي جميل سعيد، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه خلال التحقيق مع الفنان حسام حبيب قد كشف بأنه قد أعاد الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى عصمته بعد أسبوعين فقط من وقوع الطلاق وكان هذا شفهيا أمام عدد من الشهود.

وجاء هذا الكلام ضمن نص التحقيقات التى تم إجراؤها مع الفنان حسام حبيب اليوم بعد تقديم الفنانة شيرين عبد الوهاب لبلاغ صباح أمس تتهمه فيه بالتعدي عليها.

شيرين وحسام حبيب انفصلا عن بعضهم البعض

كانت «الوطن» قد نشرت الأربعاء 09 فبراير 2022 خبر بعنوان «أنباء عن عودة شيرين لـ حسام حبيب» وفى تفاصيل الخبر، كشف منظم الحفلات يوسف دندش، الذي كان قد نظم لها حفلها الغنائي الأخير بدولة الإمارات، لـ«الوطن»، أن شيرين قد عادت لزوجها حسام حبيب، كاشفا بأنه علم ذلك حين ما أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه ووجَّه دندش مباركته وتحيته لهما على تصالحهما، واصفهما بالصديقين العزيزين.

كانت شيرين قد انفصلت رسميا عن حسام حبيب في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات مع حسام حبيب.