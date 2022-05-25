سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار العملات المختلفة ومن أبرز الأوراق النقدية التي تحظى بعمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو في بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك المركزي وغيرها، اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو الحالي، على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو في البنك المركزي نحو 19.75 جنيه للشراء، و19.85 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.71 جنيه للشراء 19.91 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك مصر نحو 19.69 جنيه للشراء، بينما البيع نحو 19.89 جنيه، وسجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.67 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل اليورو في البنك الأهلي نحو 19.69 جنيه للشراء، ونحو 19.91 جنيه للبيع، كما سجل اليورو في المصرف المتحد نحو 19.91 للبيع، و19.67 جنيه الشراء، و سجل اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 19.67 جنيه للشراء ونحو 19.91 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بكل بنك.

قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة للحد من التضخم

كان الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قال إنَّ قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة جاء للتقليل من حجم التضخم موضحا أن هناك تناغم بين السياسات النقدية والمالية في مصر على المدى القصير والمتوسط والطويل، مؤكًدًا خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أنَّ قرار البنك المركزي برفع الفائدة مهم، وذلك من أجل إيجاد السيولة في البنوك مدة أطول.