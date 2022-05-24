سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-5-2022 في البنوك المصرية

تحظى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه باهتمام شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وتحديدًا سعر اليورو في البنوك، بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم، بعد جائحة كورونا وظهور مرض جدري القرود، والحرب الأوكرانية الروسية.

وضمن الخدمات الخبرية التي تقدمها بوابة «الوطن» للقراء والمتابعين في المجال الاقتصادي وتحديدًا أسعار العملات، نعرض في السطور التالية سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري في بداية معاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو الحالي والتي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنوك اليوم

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.59 جنيه للشراء 19.71 جنيه للبيع، وسجل اليورو في المصرف المتحد نحو 19.70 للبيع، و19.36 جنيه الشراء، وسجل اليورو في البنك المركزي نحو 19.55 جنيه للشراء، و19.64 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي سجل سعر بيع وشراء اليورو نحو 19.57 جنيه للشراء، بينما البيع نحو 19.69 جنيه، كما سجل اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 19.34 جنيه للشراء ونحو 19.44 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك مصر نحو 19.38 جنيه للشراء، بينما البيع نحو 19.68 جنيه، كما سجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.55 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وجنبًا إلى جنب تزداد عمليات البحث يوميًا عن سعر العملة الأمريكية الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، إذ سجلت العملة الخضراء في بنك مصر نحو 18.36 جنيه للشراء، بينما 18.42 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار 18.38 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المسؤول عن المعاملات المالية في مصر 18.35 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.