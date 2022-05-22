سعر اليورو اليوم الأحد 22-5-2022 في البنوك المصرية

حدثت البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري سواء الحكومية أو الخاصة أو الإقليمية والعربية أسعار العملات الورقية ومنها سعر اليورو وذلك بالتزامن مع بداية التعاملات الصباحية في بداية عمل البنوك هذا الأسبوع، إذ ينشغل قطاع عريض من المواطنين ممن يتعاملون بالعملة الأجنبية من خلال وظائفهم.

واليوم الأحد 22 مايو الجاري، تقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء تشمل سعر اليورو في عدد من البنوك المختلفة أبرزها بنك مصر والبنك التجاري الدولي، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها.

سعر اليورو في البنوك اليوم

وجاء سعر اليورو بعد قرار البنك المركزي بارتفاع سعر الفائدة 2% ليسجل في البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.08 جنيه للشراء 19.33 جنيه للبيع، وسجل اليورو في المصرف المتحد نحو 19.27 للبيع، و19.18 جنيه الشراء، وسجل اليورو في البنك المركزي نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي سجل سعر بيع وشراء اليورو نحو 19.20 جنيه للشراء، بينما البيع نحو 19.38 جنيه، كما سجل اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 19.05 جنيه للشراء ونحو 19.36 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك مصر نحو 19.07 جنيه للشراء، بينما البيع نحو 19.38 جنيه، كما سجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.05 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد

كما حظيت العملة الأمريكية على اهتمام الجمهور المصري، التي سجلت في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للشراء، بينما 18.29 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المسؤول عن المعاملات المالية في مصر 18.22 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

وكان قد أعلن الخميس الماضي الموافق 19 مايو من الشهر الجاري، البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 2% لتسجل 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.