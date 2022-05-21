سعر اليورو اليوم السبت 21-5-2022 في البنوك المصرية

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسعار الأوراق النقدية المختلفة في البنوك الحكومية والخاصة، حيث تختلف الأسعار وتتأثر بالظروف المختلفة سواء كانت جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو رفع سعر الفائدة.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء تشمل سعر اليورو في عدد من البنوك المختلفة أبرزها بنك مصر والبنك التجاري الدولي، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، خاصة مع زيادة عمليات البحث عن أسعار العملات المختلفة وأبرزها اليورو بعد قرار البنك المركزي بارتفاع سعر الفائدة.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.08 جنيه للشراء 19.33 جنيه للبيع، وسجل اليورو في المصرف المتحد نحو 19.30 للبيع، و19.05 جنيه الشراء، وسجل اليورو في البنك المركزي نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل اليورو في بنك مصر نحو 19.07 جنيه، بينما الشراء نحو 19.38 جنيه، كما سجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.05 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع، كما سجل اليورو في البنك الأهلي نحو 19.07 جنيه، بينما الشراء نحو 19.38 جنيه، كما سجل اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 19.05 جنيه للشراء ونحو 19.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للشراء، بينما 18.29 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المسؤول عن المعاملات المالية في مصر 18.22 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 2% لتسجل 11.25 % للإيداع و12.25 % للإقراض، وقال الخبير الاقتصادي أحمد المعطي في تصريحات لـ«الوطن» إن قرار البنك المركزي له أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية للاقتصاد المصري.