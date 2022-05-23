سعر اليورو اليوم الاثنين 23-5-2022 في البنوك المصرية

يحظى سعر اليورو مقابل الجنيه بنسب مرتفعة بالبحث بشكل يومي، خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة في الإيداع والإقراض.

وفي إطار حرص موقع «الوطن» على الإجابة على تساؤلات القراء الخاصة بمعرفة أسعار العملات الأجنبية، يستعرض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية معاملات اليوم الاثنين 23 مايو الجاري، في البنوك المصرية في القطاع المصرفي.

سعر اليورو في البنوك اليوم

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.26 جنيه للشراء 19.43 جنيه للبيع، وسجل اليورو في المصرف المتحد نحو 19.40 للبيع، و19.18 جنيه الشراء، وسجل اليورو في البنك المركزي نحو 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي سجل سعر بيع وشراء اليورو نحو 19.25 جنيه للشراء، بينما البيع نحو 19.37 جنيه، كما سجل اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 19.18 جنيه للشراء ونحو 19.40 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك مصر نحو 19.20 جنيه للشراء، بينما البيع نحو 19.38 جنيه، كما سجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.22 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وفضلًا عن العملة الأوروبية فإن الكثيرين يبحثون عن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، إذ سجلت العملة الخضراء في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للشراء، بينما 18.29 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المسؤول عن المعاملات المالية في مصر 18.22 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الخميس الماضي بعد أن عقد اجتماع استثنائي برفع الفائدة بمقدار 2% في البنوك، لتسجل 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.