«الأعلى للثقافة»: إعلان الفائزين بجائزة المبدع الصغير يونيو المقبل

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، قرب الانتهاء من إعلان الفائزين بالدورة الثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تقدمها وزارة الثقافة برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، للأطفال من سن 5 إلى 18 سنة في مجالات الآداب والفنون والإبداع والابتكار.

وأضاف مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للثقافة، لـ «الوطن»: تم مؤخرا التواصل مع جميع الأطفال الصاعدين للمرحلة الثانية، يجري حاليا عقد المقابلات الشخصية معهم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في يونيو المقبل.

جائزة المبدع الصغير 2022

وتشمل جائزة المبدع الصغير أفرع الآداب كتابة القصة والشعر والمسرحية، أما تشمل فرع جوائز الفنون (الرسم وعزف آلات وترية، والغناء)، فيما يشمل الإبداع والابتكار مجالات التطبيقات والمواقع، والابتكارات العلمية، وتنقسم جميع الجوائز إلى فئتني حسب المرحلة العمرية من سن 5 إلى 12 سنة، ومن سن 12 إلى 18 سنة، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيها.

وانطلقت جائزة المبدع الصغير بموجب العام الماضي تصديق الرئيس السيسي على قانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تهدف جائزة المبدع الصغير لاكتشاف المواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية وذلك ضمن الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تهدف على بناء الإنسان، وترسيخ قيم الانتماء من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية.

أعضاء اللجنة العليا للجائزة

وتتكون اللجنة العليا للجائزة من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، وأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والكاتب محمد عبدالحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتورة رشيدة الشافعي، المهندس عبدالتواب زياد، الكاتبة فاطمة المعدول، التشكيلي مصطفى الرزاز، الروائي محمد المنسي قنديل، الكاتب يعقوب الشاروني، أحمد السيد أمين الجائزة.