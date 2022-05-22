سماح أبو بكر عزت في عضوية لجنة تحكيم جائزة المبدع الصغير 2022

أعلنت كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت، باعتبارها عضو لجنة تحكيم الأعمال المتقدمة لجائزة المبدع الصغير في مجال القصة، مشاركتها في اللجنة النهائية لاختيار المبدعين الصغار المشاركين في الدورة الحالية من الجائزة، وذلك في إطار متابعة مراحل تصفيات جائزة المبدع الصغير في دورتها الثانية، والتي تقدمها وزارة الثقافة تحت برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس.

وأضافت سماح أبوبكر عزت، في تصريح لـ«الوطن»، إنه يسعدنها المشاركة في لجنة تحكيم جائزة الدولة للمبدع الصغير 2022 والتي تأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة الرئيس، منوهة بأهمية الجائزة في تحفيز الأطفال لاكتشاف المبدعين الصغار وتشجيعهم.

وأكدت: «أجرينا كلجنة تحكيم مقابلات مع الأطفال المشاركين الذين صعدوا للتصفيات النهائية والتحاور معهم، مشيدة بمستوى المشاركين في الكتابة»، منوهة بتنوع المشاركات من مختلف محافظات مصر شمالا و جنوبا في فرع القصة، معربة عن سعادتها بالمشاركة في عضوية لجنة تحيم الجائزة التي تضم باقة من المبدعين على رأسهم الدكتور الروائي محمد المنسي قنديل.

جائزة المبدع الصغير 2022

تعد جائزة الدولة للمبدع الصغير إنجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء، ويتماشى مع النصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني، وتوفير الوسائل اللازمة لذلك.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير»، إذ تمنح هذه الجائزة سنويًا، لمن يُقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون ومجالات الإبداع والابتكار.

وقيمة الجائزة 40.000 جنيه مصري، وتهدف جائزة المبدع الصغير للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وتقدم للمبدعين من الأطفال والنشء من سن 5 إلى 18 سنة.