استشاري صحة نفسية: الهلع العصبي ينتاب 3% من سكان أي مجتمع

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن الهلع العصبي، مرض قديم، لكن ظهوره على الساحة مرة أخرى أمر جديد، إذ أنه ينتاب 3% من سكان أي مجتمع، كما أن دراسة بريطانية أشارت إلى أنه يصيب 13% من البريطانيين، لكن في مصر، لدى الشعب تكيف اجتماعي مع أي ظروف طارئة، وبالتالي فإن المرض لا يصيب عددا كبيرا منهم.

الهلع العصبي هو أحد أشكال الهلع العام

وأضاف استشاري الصحة النفسية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن هذا المرض هو أحد أشكال الهلع العام، لكن مشكلته تكمن في أنّ أعراضه مختلطة مع أمراض نفسية، حتى المتخصصين لا يمكنهم تشخيص الهلع العصبي في بعض الحالات، لأن أعراضه جسدية دوما، كما أن أعراضه متشابهة مع متعاطي المخدرات.

الشعور بذبحة صدرية أو تنميل في الصدر

وتابع استشاري الصحة النفسية أنه هناك بعض الأعراض مثل الشعور بذبحة صدرية أو وخز في القلب أو تنميل في الصدر، فيذهب إلى طبيب لكي يجري الأشعة والتحاليل خوفا من إصابته بمرض في القلب، وفي النهاية قد يكون مصابا بالهلع العصبي وليس القلق.

الأعراض: خفقان وسرعة ضربات القلب وبلع الريق

وأشار استشاري الصحة النفسية إلى أنّ من الأعراض أيضا، الخفقان وسرعة ضربات القلب وبلع الريق بصعوبة وبرودة الأطراف، حيث يشعر المريض بأنه يموت ويترتب عليها أعراض اجتماعية، إذ يشار إليه ببعض الصفات غير المرغوبة ويكون منبوذا اجتماعيا.