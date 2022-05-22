«الدفاع الروسية»: تدمير 3 مراكز قيادة و583 نقطة تجمع للجنود والمعدات

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنَّها قصفت القوات الأوكرانية جواً وبالمدفعية في اتجاهي الشرق والجنوب مستهدفة مراكز لقيادة الجيش الأوكراني وأماكن لتجمعات الجنود بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

إصابة مراكز تجمعات للأفراد والمعدات

وأعلن إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع، أنَّ صواريخ أطلقت جوا، تمكنت من إصابة 3 نقاط قيادة و13 منطقة، تتجمع فيها قوات ومعدات عسكرية أوكرانية، إلى جانب 4 مستودعات للذخيرة في إقليم دونباس.

وكشف «كوناشينكوف» أنَّ الصواريخ الروسية نجحت في إصابة نظاماً متنقلاص مضاداً للطائرات المُسيرة قرب منطقة هانيفكا والتي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي مدينة ميكولايف، الواقعة جنوب أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أنَّ «الصواريخ والمدفعية الروسية نجحت في إصابة 583 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، إلى جانب 41 نقطة مراقبة و76 وحدة مدفعية وهاون من طراز مورتر في مواقع إطلاق النار، بينها 3 بطاريات غراد، كما تمّ استهداف محطة بوكوفيل للحرب الإلكترونية الأوكرانية، والتي تقع على مقربة من بهانيفكا في منطقة ميكولايف».

حصيلة الخسائر منذ بداية العملية العسكرية

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الروسية إنَّه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكراميا، فإنها تمكنت من تدمير 174 طائرة و977 طائرة مُسيرة و125 طائرة هليكوبتر و317 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و3198 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و408 قاذفات صواريخ متعددة.

ودخلت العملية العسكرية الروسية يومها الـ88 على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الموافق 24 فبراير الماضي، قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتمّ بحقهم من قبل القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى وقف تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية، وخاصة بعد إعلان أوكرانيا رسمياً رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو.