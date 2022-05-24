التحقيق مع سيدة وشقيقها ووالديها بتهمة إلقاء طفلين أمام مسجد بالشرقية

تستأنف الجهات المختصة اليوم التحقيق مع سيدة وشقيقها ووالديهما، بتهمة إلقاء طفليها الرضيعين أمام مسجد بالمجاورة 58 بمدينة العاشر من رمضان، وتعريض حياتهما للخطر.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارًا بالعثور على طفلين رضيعين

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مأمامور قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان يفيد بتلقي القسم بلاغا من الأهالي بالعثور على طفلين حديثي الولادة أمام مسجد بالمجاورة 58 بدائرة القسم وبجوارهما حقيبة داخل ملابس خاصة بالطفلين وعلب «لبن» أطفال.

نقل الطفلين الرضيعين إلى المستشفى

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وجرى اصطحاب الطفلين إلى مقر القسم وتحرير محضر بالواقعة وتحويلهما بعد ذلك لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وجرى إخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

القبض على أم الطفلين وشقيقها ووالديهما

وجرى تشكيل فريق أمني لكشف ملابسات وغموض الواقعة، وتوصل الفريق إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة و3 من أفراد أسرتها «شقيقها ووالديهما» وقاموا بإلقاء الطفلين أمام المسجد بهدف التخلص منهما لإنجاب الأولى لهما عن طريق علاقة غير شرعية وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، والتي قررت حجزهما أمس لطلب تحريات المباحث حول الواقعة وعرضهما اليوم لاستئناف التحقيقات.