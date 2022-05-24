60 % عملي ومرونة سنوات الدراسة.. أبرز مميزات الجامعات التكنولوجية (فيديو)

قال الدكتور أحمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم الفني، إنّ الدولة المصرية استهدفت توسيع رقعة الجامعات التكنولوجية، لزيادة الإقبال على التعليم الفني وتشجيع الطلاب على الدراسة بمجالات التعليم الفني، موضحًا أن المؤسسات التعليمية الجامعية تليق بمستوى التعليم الفني، إذ تحتوي على المعامل، والورش وقريبة من المصانع.

مرونة سنوات الدراسة بالجامعات التكنولوجية

أضاف مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «نقدم العوامل المختلفة لتحسين جودة الخريج من هذه المنظومة بصورة كبيرة، وفي نظام التعليم بالجامعات التكنولوجية هناك مرونة، فليس من الضروري أن ينتهي الطالب من الدراسة 4 سنوات متتالية، فالطلاب يمكنه الدراسة عامين للحصول على الدبلوم، ثم يستكمل الدراسة».

اكتساب خبرات كبيرة ودرجات علمية عالية

تابع الحيوي: «نسبة العملي في الدراسة 60%، في مرحلة الدبلوم لمدة عامين، بعدها يعمل الطالب لمدة عام أو عامين، ثم يعود للدراسة لكي يحصل على شهادة البكالورويوس، وهو ما يكسب الطالب خبرات كبيرة، ويحصل على درجة علمية كبيرة تناسب عقلية المجتمع المصري».