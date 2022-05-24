سيارات مرسيدس وشيفروليه ونيسان في مزاد يوم 6 يونيو.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوازارة المالية، تنظيم مزاد جديد لبيع سيارات وموتوسيكلات نيابات ماركات مختلفة، يوم الإثنين الموافق 6 يونيو، ويتم دخول المزاد بكراسة الشروط كشرط أساسي، على أن تقام جلسة المزاد بقاعه نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم، الساعة 12 ظهرا.

ماركات السيارات المتاحة بمزاد 6 يوينو

وحددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أنّه متاح بالمزاد موتوسيكلات وتروسيكلات وتوك توك وسيارات ملاكي وبيك اب ونقل ماركات CMG، دايون، كوزاكي، هانكو، هاوجيانج، جاوا، جيب شروكي، هيونداي، فيات، بيجو، ايسوزو، لادا، تويوتا، مازدا، ميتسوبيشي، دايو، مرسيدس، شيفروليه، نيسان، داتسون، شاهين، نصر، جيلي، بولونيز، MZ، جلاكسي، انتوس.

وأضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وفق بوابة التعاقدات العامة التابعة للهيئة، أنّه يجب شراء كراسة الشروط لحضور المزاد ويتم شراء الكراسة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع محمد حامد فهمي، الدقي، الجيزة، بسعر 400 جنيه.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أنّه يتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، وبعدها يتم دفع 30% فور دفع رسوم المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويجب أن يكون البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، على أن تطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها.

ويجب أن يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية عند حضور المزاد للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أنّ الهيئة العامة للخدمات الحكومية تعلن مزادات للسيارات بشكل مستمر، ومؤخرا أعلنت عن مزاد بيع سيارات من موانئ سفاجا، السويس، بورسعيد، العين السخنة، دمياط، الغردقة، الإسكندرية، ماركات: نيسان، مرسيدس، شيفرولية، فورد، دايو، دايهانسو، BMW، هوندا، أودي، تويوتا، فولكس، فولفوا، جي ام سي، اوبل، بيجو، كيا في أول يونيو، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أمام قسم الجيزة.