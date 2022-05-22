21 ماركة مختلفة من السيارات في مزاد علني لوزارة المالية أول يونيو 2022

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوازارة المالية، عن جلسة جديدة للمزاد العلنين وذلك لبيع عدد كبير من السيارات الحديثة، التابعة لجمارك كل من موانئ سفاجا، والسويس، وبور سعيد، والعين السخنة، ودمياط، والغردقة، والإسكندرية، إضافة إلى عدد كبير من الأجهزة الكهربائية المختلفة، والأثاث المكتبي والمنزلي.

وأشارت وزارة المالية في الإعلان الرسمي الذي قامت بنشره بأحد الجرائد القومية، إلى أن المزاد العلني، سيضم عددا كبيرا من ماركات السيارات المختلفة والحديثة.

ماركات السيارات المقرر بيعها في المزاد

يضم المزاد 21 ماركة مختلفة من جميع انواع السيارات الحديثة، والمستورة من الخارج، وبحالة جيدة.

- جيب كومباس

- لينكولن

- نيسان.

- مرسيدس.

- شيفرولية.

- فورد.

- دايو.

- دايهانسو.

- bmw.

- هوندا.

- اودي.

- تويوتا.

- فولكس.

- فولفوا.

- كرايسلر.

- جي ام سي.

- اوبل.

- بيجوا.

- همر.

ماجروس.

- كيا.

- كاديلاك.

هذا ومن المقرر أن يتضمن المزاد أيضا بيع بضائع جمارك السخنة والسويس والإسكندرية، ودمياط، والتي تحتوي على كل من.

- ماكينات صناعية وزراعية.

- أدوات منزلية مختلفة.

- قطع غيار سيارات ودرجات بخارية.

- طلمبات مياه.

- نجف ووحدات اضاءة حديثة.

- أجهزة ومستلزمات طبية.

- أجهزة كهربائية حديثة.

موعد المزاد ومكانه

حددت وزارة المالية الموعد المخصص لإقامة المزاد العلني، وذلك كالتالي:

- تقام جلسة المزاد في 1-6- 2022.

- فى العاشرة صباحا.

- بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أمام قسم الجيزة.

- تطلب كراسة الشروط والموصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية والكائن في 7 شارع الدكتور محمد حامد بالدقي.

- دفع مبلغ 100000 جنية تأمين دخول المزاد.

- دفع 20% من قيمة السلعة في حالة رسو المزاد، وباقي المبلغ خلال 15 يوما فقط من رسو المزاد.

شروط المشاركة فى المزاد

- دخول المزاد يستلزم شراء كراسة الشروط والموصفات، على أن تكون موجودة أثناء دخول قاعة المزادات.

- البطاقة الضريبية في حالة دخول إحدى الشركات إلى المزاد.