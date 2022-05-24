خطوات بسيطة لتجنب الإصابة بجدري القرود.. تعرف على الأعراض وطرق الوقاية

كثر الحديث عن مرض جدري القرود خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تسجيل إصابات في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وسط مخاوف من وصول هذا الفيروس لمصر.

مركز clevelandclinic الطبي الأمريكي، قدم نصائح لتجنب الإصابة بمرض جدري القرود الذي يصيب البشر أحياناً نتيجة عقر أو خدش قرد أو حيوان آخر للإنسان، ونعرض أبرزها فيمايلي:

كيف تتجنب الإصابة بجدري القرود

- ابتعد تماما عن ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تكون مصابة بالفيروس أو الحيوانات المريضة.

- تجنب ملامسة أي مواد خاصة بالمريض المصاب بالجدري.

- عزل المرضى المصابين عن الآخرين المعرضين للخطر.

- غسل اليدين بانتظام باستخدام الماء والصابون أو معقم اليدين المعتمد على الكحول.

- التأكد من طهي جميع المنتجات الحيوانية بشكل جيد.

- لابد من الحرص على ارتداء قفازات عند الاعتناء بالمرضى المصابين بالفيروس.

نصائح الصحة العالمية لتجنب مرض جدري القرود

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن نشر الوعي بعوامل الخطر المرتبطة بالمرض وطرق انتقاله أهم نقطة في مواجهة المرض الحيواني المنتشر.

كما وجهت الدكتور شيرين النصيرى، مسئول وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، نصائح لتجنب الإصابة بمرض جدري القرود، بينها الآتي:

- عند الشعور بالأعراض يتم العزل والتوجه إلى أقرب مركز صحي.

- تجنب لمس الأسطح الملوثة.

- ارتداء الكمامة وغسل الأيادي باستمرار.

- تجنب تناول المنتجات الحيوانية غير المطهية، مع ضرورة الحرض على طهي الأطعمة بطريقة جيدة حتى تقتل الميكروبات.

وقالت مسئول وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس ومرض جدري القرود معتاد ولم يحدث له تحور، ومن أعراضه حدوث ألم بالجسم وتكسير ووهن وتضخم في الغدد اللمفاوية والطفح الجلدي على شكل قرح.