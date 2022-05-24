مجلس الأمن الروسي: لا توجد قوى سياسية تبحث إمكانية عودة القرم لأوكرانيا

أكد مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، أنّه لا توجد قوى سياسية تبحث إمكانية عودة القرم لأوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

الحفاظ على الممر البري

وكانت مصادر أوكرانية، أكدت أنّ موسكو تواصل محاولاتها للحفاظ على ممر بري بين شبه جزيرة القرم والاتحاد الروسي، وأدلى بالبيان ذي الصلة عضو اللجنة الأوكرانية للأمن القومي والدفاع والاستخبارات فيدير فينيسلافسكي خلال إحاطة في المركز الإعلامي الأوكراني، وفقًا لما أفاد به مراسل موقع Ukrinform.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال: «لا يزال لديهم هدف استراتيجي قصير المدى، تم الإعلان عنه منذ الأيام الأولى للحرب، وأبلغتنا به مديرية المخابرات الرئيسية قبل بضعة أشهر من بدء الغزو، إنّه من أجل الحفاظ على ممر بري بين شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا وروسيا عبر منطقة لوهانسك ومنطقة دونيتسك ومنطقة زابوريزهزهيا ومنطقة خيرسون».