عاجل.. بريطانيا: روسيا تحاول إنشاء ممر بري يصل إلى شبه جزيرة القرم

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنّ روسيا تركز عملياتها العسكرية على المناطق الشرقية لإقليم الدونباس، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، أنّ روسيا تحاول إنشاء ممر بري يصل إلى شبه جزيرة القرم.

وأوضحت أنّ روسيا قصفت أهدافًا في أوكرانيا بصواريخ كروز أطلقت من البحر.

الاتفاق على فتح 10 ممرات إنسانية اليوم

في سياق متصل، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، الاتفاق على 10 ممرات إنسانية للأشخاص من المناطق المحاصرة ، حسبما ذكرت «رويترز».

وقال فيريشوك، إنّ الممرات تشمل واحدًا للأشخاص الذين خرجوا بوسائل النقل الخاصة من مدينة ماريوبول.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير من العام الجاري.