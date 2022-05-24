الإعدام لعامل قطع رأس والدته بـ«منجل» في البحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور «الدائرة الثامنة»، برئاسة المستشار عطية مطر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عادل الشاذلي وشريف إمام الحيلة وسكرتارية خميس قمر، اليوم الثلاثاء، حكمها بالإعدام شنقاً لعامل لاتهامه بقتل والدته وإلقائها داخل «جوال».

وعُثر على جثة المجني عليها، دون رأس وملابس وعارية الجسد، وذلك بسبب خلافات بين المتهم والمجني عليها بسبب الميراث، ورغبته في نقل ملكية الأرض الزراعية الخاصة بها لحيازته.

بداية تفاصيل القصة

تعود الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، إخطارًا يفيد بعثور الأهالي في قرية الطويلة التابعة لمركز الرحمانية، على جثة مجهولة لمسنة في العقد التاسع، داخل «جوال»، بمصرف أمري.

الأمن يفحص الجثة

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مسنة تدعى «أنيسة. م. خ»، 87 سنة، أرملة وتقيم قرية الخرسة التابعة لقرية سنهور بمركز دمنهور، وأنها متغيبة عن المنزل منذ شهر بإحدى قرى مركز دمنهور، وبفحص الجثة تبين أنها دون رأس وبدون ملابس وعارية الجسد والجثة في حالة تحلل رمي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن أداة، الجريمة «منجل» والقرط الذهبي.

وأشار المتهم خلال اعترافاته أمام التحقيقات التى أجرتها النيابة، أنه فصل الرأس عن الجسد حتى لا يستطيع أحد التعرف عليها وتضييع ملامح الجريمة.

وتابع المتهم خلال التحقيقات إلى وجود خلافات بينه والمجني عليها بسبب الميراث ورغبته في نقل ملكية الأرض الزراعية الخاصة بها «فدان» والمنزل له، إلا أنها رفضت معللة ذلك بأنه حق شقيقاته الـ7 المتزوجات.

وذكر أنه حدث مشادة كلامية بينه وبين والدته، وعلى إثرها دفعها فارتطمت رأسها بالأرض ما أدى إلى وفاتها، مضيفًا أنه وضعها داخل جوال «بلاستيك» ونقلها على «عربة كارو» لأرضه الزراعية، واستولى على قرطها الذهبي، وعقب ذلك قطع رأسها مستخدمًا في ذلك أداة حادة «منجل».

كما تابع أنه قام بتجريدها من ملابسها وربط الجوال وإلقاه بالمصرف مكان العثور عليه، مشيرًا إلى أنه ألقى رأسها وملابسها منفصلين بنفس المصرف على مسافة من مكان إلقاء الجثة.