إيرادات فيلم «العنكبوت» تصل لـ28 مليون جنيه في المرتبة الثانية

حقق فيلم «العنكبوت» من بطولة أحمد السقا، أمس الاثنين ما يقرب من 237 ألف جنيه، إذ أن العمل يجمع بين السقا ومنى زكي بعد 6 سنوات من التعاون سويًا، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم العنكبوت

وصلت إجمالي إيرادات فيلم العنكبوت ما يقرب من 28 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض في موسم عيد الفطر المبارك.

ويجسد الفنان أحمد السقا، في فيلم العنكبوت، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

فيلم «من 30 سنة»

وكانت آخر أعمال السقا ومنى زكي معًا فيلم «من 30 سنة» في عام 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا في موسم عيد الفطر، وحاز حينها على المركز الثاني في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات، وشارك في بطولته كل من: نور اللبنانية، شريف منير، رجاء الجداوي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

واشترك الثنائي في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وهو يعتبر أول الأعمال الفنية التي جمعت بينهما، ففي عام 1998 شارك الثنائي في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، الذي تناول حياة شاب صعيدي يحصل على منحة لاستكمال دراسته في الجامعة الأمريكية، والعمل كان من بطولة محمد هنيدي، وأخرجه سعيد حامد.