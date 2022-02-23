«سمكة قشر بياض» و«شاهد قبر» بين قطع فبراير الأثرية في متاحف مصر

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن القطع الأثرية المختارة لعرضها في متاحف الجمهورية خلال شهر فبراير الحالي، ضمن التقليد الشهري لها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على فيس بوك، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

«شاهد قبر» في متحف الفن الإسلامي

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّ متحف الفن الإسلامي يعرض صندوقا من العصر العثماني للعبة الطاولة والشطرنج، مطعم بالعاج والعظام، بينما يعرض المتحف القبطي شاهد قبر من القرن 3-5 الميلادي من الحجر الجيري، نُقش عليه صليب علي هيئة العنخ مزينة أطرافه بسعف النخيل، بينما زخرفت دائرة العنخ بإطار من اللآلئ، نُحت فوقها نسر في وضع الاستعداد للطيران باسطا جناحيه لأعلى.

وتابعت وزارة السياحة، أنّ متحف قصر المنيل يعرض محبرة ومقلمة من الفضة، زُينت بزخارف نباتية مفرغة تنتهي من أعلى ومن أسفل بقباب صغيرة متصلة بسلاسل معدنية، ومحلاة من أعلى بقبتين صغيرتين يعلو كل منهما فص من الفيروز، أما المحبرة فهي متصلة بالمقلمة كروية الشكل مزينة بزخارف نباتية لأوراق الشجر، ولها غطاء يحليه فرعين نباتيين بينهما فص من الفيروز.

وأشارت الوزارة إلى أنّ متحف المركبات الملكية في القاهرة، يعرض نموذجا لعربة كوبية، مهداة من إحدى الدول الأوروبية، مصنوعة من الأبنوس على قاعدة رخام، يقودها سائق ويجلس في الخلف الجروم، ويجرها جوادان العربة، بينما يعرض متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، نيشانان زراعة من الطبقة الأولى على شكل نجمة من الذهب خماسية الأطراف محلاة بالمينا، يتوسط النجمة صرة من الذهب محلاه بالمينا البيضاء والحمراء والزيتي بداخلها كلمة زراعة بالبارز من الذهب، ومثبت بكل نيشان من الخلف حلية على شكل تاج من الذهب محلى بالمينا، ويوجد في الخلف كوشة من الذهب للتعليق.

«فاتحة خطابات فضيّة» في متحف مطار القاهرة

ويعرض متحف مطار القاهرة الدولي صالة 2، فاتحة خطابات كبيرة من الفضة المطلية مزينة بزخارف نباتية بفصوص رفيعة من الماس وحرف الفاء نسبة إلى الملك فاروق، بينما يعرض متحف إيمحتب بسقارة، قاعدة تمثال من عصر الدولة القديمة من الحجر الجيري الملون عليها بقايا قدمي الملك زوسر، تتكئ على 9 أقواس ترمز لـ9 بلاد أجنبية كانت معادية لمصر في تلك الفترة، إضافة إلى 3 طيور ترمز للشعب المصري.

وكذلك يعرض متحف ركن فاروق بحلوان، علبة مجوهرات مصنوعة من النحاس المطلي بماء الذهب على هيئة معبد على الطراز اليوناني، والعلبة مبطنة من الداخل بالقطيفة وترجع إلى القرن العشرين الميلادي، أما متحف الشرطة القومي في القلعة:يعرض المتحف بلطة من العصور المصرية القديمة لها يد مصنوعة من الخشب، والنصل مصنوع من البرونز، هلالي الشكل به 3 شعب لتثبيت النصل.

أما متحف السويس القومي، فيعرض ختما من العصر الإسلامي مصنوع من النحاس دائري الشكل حفر عليه من الوسط جملة «ما شاء الله لا قوة إلا بالله»، إضافة إلى بعض الحروف العربية، كما زينت الحافة بحنايات دائرية بداخل كل منها كتابات عربية وجميع الكتابات للختم منفذة بالمقلوب ويوجد مكان للتعليق، ويعرض متحف آثار طنطا، تمثالا للإله آمون رع، مرتديا التاج المميز له بريشتين طويلتين وممسكا بحية الكوبرا.

لوحة وصف النبي في متحف آثار مطروح

ويعرض متحف آثار مطروح، لوحة وصف النبي، من عصر أسرة محمد علي، وهي لوحة ورقية يحيط بها إطار مستطيل باللون الأزرق به زخارف نباتية متنوعة، داخله إطار آخر باللون الأخضر والذهبي به زخارف هندسية ونباتية، وتوجد كتابات على اللوحة باللغة العربية منها البسملة، أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة، وآية قرآنية، وحديث سيدنا علي بن أبي طالب في وصف الرسول (‎ﷺ).

أما متحف آثار تل بسطا، فيعرض مائدة للقرابين مستطيلة الشكل عليها قرابين في هيئة أرغفة عيش ويحيط بها من الجهتين خرطوش، ويعرض متحف كفر الشيخ، لوحة الهبات للفرعون تحتمس الثالث من عصر الدولة الحديثة مصنوعة من الجرانيت الأسود، والتي عثر عليها بمنطقة المعبد بتل الفراعين، ويعرض متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم، دمية من العصر اليوناني الروماني على هيئة حصان مصنوعة من الطين المحروق.

وكذلك يعرض متحف آثار ملوي، نموذجا من الخشب من عصر الانتقال الأول، يصور 4 أشخاص وهم يصنعون قوالب الطوب، بينما يعرض متحف الأقصر للفن المصري القديم، تمثالا من الجرانيت لأمنحتب بن حابو، أحد أعظم المهندسين في عصر الدولة الحديثة، ولقب بالعديد من الألقاب منها «الكاهن المرتل حامل ختم العدالة»، و«حامل ختم ملك مصر السفلى والعليا»، و«قائد قوات سيد الأرضين».

ويعرض متحف التحنيط في الأقصر، سمكة قشر بياض محنطة ويذكر أنّ مركز عبادتها أسنا، ويعرض متحف آثار الوادي الجديد، قطعة من الطين المحروق عليها كتابات، وهي عبارة عن رسالة من عصر الدولة القديمة، أما متحف النوبة في أسوان، فيعرض تمثالا من عصر الدولة الوسطى، مصنوع من الجرانيت الرمادي، ويصور رجلا راكعا ممسكا بمزهريتين.