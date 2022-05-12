المنشآت الفندقية: فنادق شرم الشيخ ستحصل على النجمة الخضراء قبل 30 سبتمبر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن جميع فنادق شرم الشيخ ستكون حاصلة على شهادة النجمة الخضراء قبل يوم 30 سبتمبر المقبل، وقبل نحو شهرين من عقد مؤتمر قمة تغير المناخ العالمي خلال دورته الـ 27، والذي سيقام بمدينة شرم الشيخ آواخر عام 2022، لافتا إلى أن عدد فنادق شرم الشيخ التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة النجمة الخضراء حتى الآن اقترب من الـ 70 فندقا.

كل الفنادق ستتحول تدريجيا نحو الطاقة النظيفة

وأضاف «عاقل» لـ «الوطن»، أن جميع المنشآت الفندقية المصرية ستبدأ في التحول التدريجي نحو تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والمناخية للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن المقاصد السياحية التي تستخدم السياحة الخضراء الصديقة للبيئة ستكون الأكثر قدرة على جذب السياح لزيارتها خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن مصر ستكون من أوائل دول الشرق الأوسط التي ستصبح كافة مدنها السياحية صديقة للبيئة.

فنادق الغردقة ستحصل على النجمة الخضراء

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من حصول فنادق شرم الشيخ على شهادة النجمة الخضراء، سيتم البدء في إجراء حصول المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة على ذات الشهادة، ثم بعد ذلك القاهرة والأقصر وأسوان وباقي المحافظات السياحية تباعا، لافتا إلى أن النجمة الخضراء هو نظام إداري بيئي سيعمم على جميع فنادق جمهورية مصر العربية، والبداية ستكون من شرم الشيخ.

وكان الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، قد أكد في تصريح سابق لـ «الوطن»، إن فنادق شرم الشيخ باتت مستعدة للعمل بالطاقة النظيفة التي تراعي المعايير البيئية والمناخية، وذلك في إطار خطة الحكومة لتحويل كافة فنادق المدينة لمنشآت صديقة للبيئة بحلول سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن غالبية فنادق شرم الشيخ بدأت إجراءات التحول حاليا.