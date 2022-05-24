صناعة الطائرات.. تفاصيل جلسة «الثورة الصناعية الرابعة» بـ«مصر تستطيع 6»

«الثورة الصناعية الرابعة»، هى واحدة من أهم جلسات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التى ستنطلق على مدار يومي 31 مايو و1 يونيو المقبل، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل جلسة «الثورة الصناعية الرابعة» بمؤتمر «مصر تستطيع 6»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تفاصيل جلسة «الثورة الصناعية الرابعة» بـ «مصر تستطيع6»

1- تأتى جلسة «الثورة الصناعية الرابعة» بـ«مصر تستطيع 6» في إطار دعم استراتيجية الدولة فيما يخص الصناعة وتوطينها.

2- تناقش جلسة «الثورة الصناعية الرابعة» بـ«مصر تستطيع 6»، فنون الإدارة وصناعات الطيران والبناء والنسيج والذكاء الاصطناعي.

3- يشارك فى جلسة «الثورة الصناعية الرابعة» بـ«مصر تستطيع 6»، نحو 10 خبراء مصريين بالخارج، فى مجال الصناعة.

4- من أهم توصيات جلسة «الثورة الصناعية الرابعة» بـ«مصر تستطيع 6»، مناقشة الاستعدادات الواجب اتخاذها والتحضيرات اللازم توفيرها للدخول إلى عالم الثورة الصناعية الرابعة.

5- تعد جلسة «الثورة الصناعية الرابعة» بمؤتمر «مصر تستطيع 6»، واحدة من أهم وأبرز جلسات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».

6- تهدف جلسة «الثورة الصناعية الرابعة» بمؤتمر «مصر تستطيع 6»، إلى تحديد متطلبات وتحديات الدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة.

مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

جدير بالذكر، أن الإستعدادات لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تتم على قدم وساق، لما تحمله هذه النسخة من أهمية بالغة تتجه فيها الدولة المصرية لتطوين الصناعة محليا، حيث تعقد أولى جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» يوم 31 مايو الجاري، بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الصناعة في مصر وعدد من ذوي الخبرات من المصريين بالخارج في شتى المجالات.