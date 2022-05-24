سيارة نقل تدهس طفلا بمحافظة سوهاج

اعتاد الطفل ذو العشر سنوات اللعب بدراجتة الصغيرة ببلدتة نجع الخطيب بمركز أخميم بمحافظة سوهاج كل مساء، أو قضاء حوائج المنزل رغبة في ركوب الدراجة، ولكن بآخر ساعة من يوم الاثنين واول ساعات يوم الثلاثاء كانت آخر وقت له للاستمتاع بدراجتة الصغيرة حيث اصطدمت به سيارة نقل كبيرة لتطرحة وامالة ودراجتة أرضا جثة هامدة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج يفيد وجود حادث تصادم ووفاة طفل.

الانتقال لموقع الحادث والمعاينة

وعلي الفور تم الانتقال لموقع الحادث وبالمعاينة تبين وجود جثة لطفل 10سنوات تقريبا يرتدى بنطلون بنى وتيشرت اصفر يستقل دراجة صغيرة ، اصطدمت به سيارة نقل كبيرة مما أدي لمصرعة بالحال ناحية نجع الخطيب بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

ولم يتم التعرف على الطفل بحينها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي.

التعرف على جثة الطفل ونقلة لمستشفى أخميم المركزي

وعقب ذلك تم الإعلان عن اوصاف الطفل من خلال مسجد نجع الخطيب، حتى تعرف عليه الاهل الذين اسرعوا لمستشفى أخميم المركزي.

وتم التعرف على جثة الطفل وتحديد هويتة

ويدعى محمد فوزى 10 أعوام طالب بالمرحلة الابتدائية.

الطفل بكرى والديه وتحرير محضر بالواقعة

وقد ذكر " للوطن " احد أقارب الطفل المتوفى ان الطفل هو الابن البكري لأبيه مما يضاعف الفجعة عليه خاصة انهم صدموا عند التعرف عليه داخل المستشفى.

وقد تحرر محضر بالواقعة ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثار الحادث وأعاده تسيير الطريق بنجع الخطيب بمركز أخميم بمحافظة سوهاج .