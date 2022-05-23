نيابة سوهاج تأمر بتجديد حبس المتهمة بقتل زوجها لخلاف على ملكية المنزل

أمرت نيابة سوهاج العامة، اليوم الاثنين، بتجديد حبس ربة منزل متهمة بقتل زوجها، تُدعى «صابرة ش. ف. ح.»، 39 سنة، تقيم بمركز البلينا، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بقتل زوجها المدعو «عبد الصادق م. ع. أ.»، 79 سنة، بسبب خلاف على ملكية المنزل.

تفاصيل الواقعة.. مشادة كلامية تنتهي بجريمة قتل

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن الزوجة أقدمت على قتل زوجها المسن، عقب مشادة كلامية بينهما، بسبب خلاف على ملكية المنزل الذي يقيمان فيه، وتطورت إلى تشابك بالأيدي، وتبين أن المجني عليه قام بكتابة نصف المنزل لزوجته، ولكنه أراد الرجوع عن قراره، وطلب منها التنازل عن نصيبها مرة أخرى، إلا أنها رفضت الاستجابة لطلبه، مما تسبب في حدوث مشادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة، دفعت خلالها المتهمة المجني عليه بيدها، ليسقط جثة هامدة.

إخطار أمني بمقتل عامل على يد زوجته

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ إلى مركز شرطة البلينا، يفيد بالعثور على المدعو «عبد الصادق م. ع.»، عامل، جثة هامدة داخل منزله بدائرة مركز البلينا، وعلى الفور، تم الانتقال إلى موقع البلاغ، ودلت التحريات على أن زوجة المجني عليه وراء الواقعة، إثر خلاف بينهما على ملكية المنزل.