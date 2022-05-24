مد فترة العمل في «مياه سوهاج» لاستقبال طلبات تغيير العدادات المعطلة

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج فتح أبواب مراكز خدمة العملاء حتى الخامسة مساءً، بدلًا من الساعة 3 مساءً وهي مواعيد العمل المعتادة، نظرا لإقبال العملاء لتغيير العدادات، وتلقي طلباتهم لتغييرها بعدادات جديدة، وذلك حتى 30 من الشهر الجاري.

العدادات تساعد على احتساب كمية المياه الفعلية

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، بأن العدادات تساهم في احتساب كمية استهلاك المياه على القراءات الفعلية.

مناشدة لأصحاب العدادات المعطلة

وأشار المحاسب نبيل عبدالعليم رئيس القطاع التجاري بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إلى أن الشركة في وقت سابق ناشدت المواطنين أصحاب العدادات المعطلة بسرعة التوجه إلى أقرب مركز خدمة العملاء بصورة البطاقة وصورة فاتورة المياه لتركيب عداد ميكانيكي جديد، والذي تبلغ تكلفته 792 جنيهًا على أن يجري توفير تلك العدادت طبقًا للطلبات المقدمة، وأنه عقب انتهاء المدة المعلنة سيتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لأصحاب العدادات العاطلة.

حملات توعية بقرى حياة كريمة

ونفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج حملات توعية بأهمية كوب الماء النظيف، في قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة في محافظة سوهاج والبالغ عددها 181 قرية بمراكز طما والمراغة ودار السلام والبلينا والمنشاة وساقلتة المنفذ بها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج.