التعليم توجه بمنع جمع الأموال من المتقدمين لرياض الأطفال: المصروفات فقط

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات هامة للإدارات التعليمية، بشأن التقديم للالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2023/2022، والذي يبدأ 1 يونيو المقبل ويستمر لمدة شهر، في المدارس الحكومية والخاصة واللغات الرسمية.

منع جمع أي مبالغ مالية خلاف المصروفات المقررة

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها للإدارات التعليمية، بمنع جمع أي مبالغ مالية خلاف المصروفات المقررة تحت أي مسمى من أولياء أمور الأطفال المقبولين في رياض الأطفال، مؤكدة إعلان ذلك بوضوح في مكان ظاهر بالروضة، ويكون ذلك تحت إشراف ومسئولية مدير المدرسة ومشرف الروضة ومتابعة موجهة الروضة.

عدم تكليف معلمات رياض الأطفال بجمع المصروفات

وقالت المديريات في خطابها، إنه لا يتم تكليف معلمات رياض الأطفال بجمع المصروفات والرسوم الخاصة بالأطفال أو أي مبالغ أخرى لعدم اختصاصهن، مؤكدا من يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأشارت المديريات التعليمية، أنه يتم إخطار ولي الأمر رسميا بقبول ابنه وموعد سداد الرسوم، وذلك تحت مسئولية مدير المدرسة ومشرف الروضة، وإذا لم يسدد ولي أمر الطفل الرسوم حتى انتهاء ميعاد المرحلة الأولى من التنسيق، تعد الروضة غير ملزمة بقبول الطفل ويتم قبول طفل آخر من قائمة الانتظار، حيث إن الطفل المتقدم لا يعد مقبولا برياض الأطفال إلا بعد سداده المصروفات، غير أن مرحلة رياض الأطفال غير إلزامية.

وأكدت المديريات في خطابها، أنه يلتزم مدير المدرسة التي بها قاعات رياض أطفال بالإعلان عن موعد بدء التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال وفقاً لنشرة القبول، في أماكن واضحة بالمدرسة وخارجها وعبر وسائل التواصل المختلفة، حتى يتسنى لولي الأمر التقديم إلكترونيا لطفله، وتحت إشراف ومتابعة موجهة الروضة.

وفي حالة عدم التقدم على موقع المدرسة واستيفاء الأعداد المطلوبة من الأطفال، يتم التقدم الورقي بالمدرسة حتى يتم استيفاء الأعداد المطلوبة من الأطفال.