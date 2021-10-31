رابط نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال 2021 بتعليم القاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن رابط نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أنه تم إعلان النتيجة على موقعها الإلكتروني الرسمي، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة للحصول على النتيجة، وطباعة استمارة النتيجة وإرفاقها في الأوراق المطلوبة للتقديم.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن رابط نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال 2021 يتيح للطالب التفاصيل كاملة عن اسم المدرسة التي تم قبول الطالب بها، مؤكدة أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بقبول طلاب المرحلة الثانية من حيث إعداد البنية التحتية بالمدارس.

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال 2021

-الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني.

-الضغط على زر «رياض الأطفال».

-كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

-الضغط على زر «الحصول على النتيجة».

وتابعت مديرية التربية والتعليم، أنه يجب على أولياء الأمور استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال 2021 وتسليمها للمدرسة كاملة، لافته إلى أنه يتم تحصيل أي مصروفات إلكترونياً وغير مسموح لأي مدرسة بقبول أي تبرعات تحت أي مسمى.

وأوضحت أنه في حالة قبول أي مدير مدرسة أي تبرعات مالية تحت أي بند من الطلاب يتم إحالته للتحقيق، مشيرة إلى أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة للأسبوع الثالث على التوالي وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.

وأكدت أنه يجرى يوميا تعقيم جميع الفصول الدراسية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة وتنظيم دخولهم للمدارس للحفاظ على التباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تم تخصيص لجنة للصحة المدرسية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.