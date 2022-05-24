وزير الخارجية السعودي: إمدادات النفط مستمرة ولا يوجد نقص عالمي

أفاد موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أكد أنّ إمدادات النفط مستقرة ولا يوجد أي نقص في الأسواق العالمية.

مؤتمر دافوس

وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، على هامش مؤتمر دافوس الدولي.

الانتخابات النيابية اللبنانية

وتناول اللقاء الصحفي عددا من القضايا الإقليمية والعربية، حيث تطرق إلى الانتخابات النيابية اللبنانية، مؤكدا أنّها قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك.

وحول العلاقات السعودية الإيرانية، أكد وزير الخارجية السعودية، أنّ المحادثات بين البلدين حققت بعض التقدم ولكن بشكل غير كاف.