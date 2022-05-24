كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أن التقديم يتم إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بداية من أول شهر يونيو المقبل حتى نهاية الشهر، مشددة على أولياء الأمور بضرورة متابعة موقف القبول أو الرفض لأبنائهم من نفس رابط التقديم.

وأضافت الوزارة في خطاب للمديريات، أن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، متاح على بوابة مركز المعلومات على موقعه الإلكتروني الرسمي، مشددة على أولياء الأمور بضرورة اتباع كل الخطوات بدقة وعدم مخالفة التعليمات الخاصة بالتقديم سواء من حيث السن أو موعد التقديم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023 تم الإعلان عنه في خطاب رسمي موجه لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الرسمية والرسمية لغات والعربي والخاصة.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

- ألا يقل سن الطفل عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات.

- أما بالنسبة للتقدم رياض الأطفال فلا يقل عن أربع سنوات.

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديرية بكل محافظة.

- يتم التنسيق وفق الكثافة.

- يمكن لولي الأمر متابعة تنسيق الطلاب عن طريق المديرية التعليمية.

- عقب إعلان نتيجة القبول يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم ملف القبول.

كيفية التقديم للصف الأول الابتدائي

- الدخول على رابط التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

- كتابة البيانات كاملة الخاصة بالطفل.

وبالتزامن مع إعلان رابط التقديم للصف الأول الابتدائي، شددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بضرورة متابعة أعمال التنسيق أولا بأول وأعمال البت فيها، وإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها.