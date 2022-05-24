عاجل.. «التعليم» تعلن تفاصيل التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الخاصة بالتقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمي لغات والمدارس الخاص «عربي - لغات» بالمرحلة الابتدائية، موضحة أن المدارس الإبتدائية الرسمية لغات تقوم خلال الفترة من 2022/6/1 وحتى 20 يوليو تسکین كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الإبتدائي بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، وذلك من خلال الإستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائي الخاصة بها، وسوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانوية في حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلامية المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدرسة.

وشددت الوزارة في خطاب عاجل، على المديريات التعليمية والادارات التعليمية بأنه بالنسبة للمتقدمين لمدارس رياض الأطفال «الرسمي لغات» بعد انتهاء فترة التقدم الإلكتروني لأولياء الامور تقوم الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار بتسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين للمدارس رياض الأطفال «الرسمى لغات» بكل مديرية، والمسجلين عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة وذلك للقيام بالإجراءات اللازمة للنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس، على أن تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الإنتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس وحتى يتثنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الالكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمتقدمين للمدارس الإبتدائية ومدراس رياض الأطفال «الرسمي» تقوم المديريات والإدارات التعليمية متابعة موقف التقدم الإلكتروني للمدارس التابعة لها، وموقف بت المدارس في الطلبات المقدمة إليها، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للمديريات والإدارات التعليمية في هذا الشأن، مع التنبيه المشدد بضرورة التنسيق والتعاون بين توجيه رياض الأطفال، وتوجيه المرحلة الابتدائية وإدارات وأقسام الاحصاء بالمديريات في متابعة إجراءات التقدم والقبول بالمدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص مراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، و يلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونياً على قاعدة البيانات المركزية كما يرجى التنبية مشددا على ضرورة الإعلان في مكان ظاهر بالمدارس والادارات التعليمية والمديرية، عن فتح باب التقدم الإلكتروني لمرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي.

ونوهت إلى أنه بالنسبة للمدارس الرسمي المرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، فخلال فترة التقدم الإلكتروني يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه، مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونياً بالمدرسة ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم، وخلال الفترة من أول يوليو المقبل حتى نهايته يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقا للقواعد المنظمة لذلك على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف القبول عدم القبول المبدئي في الطلبات المقدمة للإلتحاق بها ضرورة التزام المدراس بالتسجيل الإلكتروني لوقف تسليم / عدم تسليم ولى الأمر الملف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئيا، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به.